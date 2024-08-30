70 молодых учителей будут работать в школах Подольска в новом учебном году

В Подольске прошла ежегодная августовская конференция педагогических работников «Семья и школа: создаем будущее вместе».⁣⁣⁣⁣ Так, в школы округа в новом году придут работать 70 молодых специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Недавно депутаты утвердили компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей учителям иностранных языков. В школах сейчас дефицит этих педагогов. Педагоги смогут рассчитывать на ежемесячную стимулирующую выплату в размере 5 тыс. рублей на протяжении 3 лет, пока они считаются молодыми специалистами.

⁣В ходе панельной дискуссии уделили внимание развитию цифровизации в школе, воспитательной работе, а также возможностям образовательного комплекса в реализации дошкольного образования.

В ходе мероприятия чествовали руководителей и педагогов, которые внесли достойный вклад в развитие системы образования, ветеранов педагогического труда.

⁣⁣Пленарное заседание посвятили подведению итогов работы за 2023–2024 год и определению задач на новый учебный год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.