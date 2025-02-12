7 вулканов и 7 вершин: отец и сын из РФ установили мировые рекорды по альпинизму

Отец и сын из России установили два мировых рекорда по альпинизму

Отец и сын из России, Александр и Дмитрий Тертычные, установили два мировых рекорда, став первой в истории парой альпинистов, которой удалось подняться на 7 вулканов и 7 вершин, сообщает «Вечерняя Москва».

Дмитрий также прославился как самый молодой альпинист, покоривший Эверест в возрасте 17 лет. Как рассказали рекордсмены, их путешествие охватывало такие значимые вершины, как Эверест (8848 м), Килиманджаро (5895 м) и Эльбрус (5642 м).

Достижение этой цели заняло 4 года, начиная с восхождения на Эверест и завершая подъемом на Сидлей в Антарктиде. Александр отметил, что успешный результат на 80% зависит от внутреннего настроя.

«Важно быть уверенным в том, что идешь до конца, и иметь волю встречаться со сложностями, которые гарантированно будут на пути», — заявил рекордсмен.

В будущем семья планирует продолжить свои приключения и открывать новые вершины.

Ранее сообщалось, что альпинистка из Кабардино-Балкарии Алина Пекова стала первой в истории россиянкой, которая покорила все 14 высочайших вершин на Земле.