7 тыс жителей Подмосковья воспользовались услугами регоператоров в офисах МФЦ
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Благодаря сотрудничеству регоператоров Московской области с многофункциональными центрами региона жители ряда городских и муниципальных округов сегодня могут получать консультации по обращению с твердыми коммунальными отходами в офисах МФЦ. За три летних месяца новым функционалом воспользовались уже более 7,2 тыс. граждан, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Больше всего посетителей с 1 июня по 31 августа было зарегистрировано в:
- Пушкине — 1376
- Дмитрове — 1365
- Истре — 854;
- Сергиевом Посаде — 594;
- Ступине — 590.
В числе самых востребованных услуг:
- консультации по вопросам вывоза отходов, включая СНТ и частный сектор;
- заключение договоров на обслуживание для юридических лиц и ИП;
- проверка графика вывоза отходов;
- просьбы об установке дополнительных контейнеров на площадках ТКО;
- корректировка лицевых счетов;
- получение необходимой документации и справок.
«Пилотный проект запущен на базе трех региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Сейчас в разгаре дачного сезона в приоритете — территории с большой численностью СНТ. Мы подобрали 19 офисов. Со всеми сотрудниками регоператоров мы провели обучение. Наша основная задача — упростить для жителей предоставление услуг по вывозу ТКО», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Основная цель соглашения между регоператорами и МФЦ — упрощение процедуры предоставления услуг по вывозу ТКО для населения. Новый формат работы продолжает набирать популярность как среди жителей, так и среди представителей организаций.
Узнать адреса МФЦ, которые предоставляют услуги регоператоров, можно на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.