7 тыс жителей Подмосковья воспользовались услугами регоператоров в офисах МФЦ

Благодаря сотрудничеству регоператоров Московской области с многофункциональными центрами региона жители ряда городских и муниципальных округов сегодня могут получать консультации по обращению с твердыми коммунальными отходами в офисах МФЦ. За три летних месяца новым функционалом воспользовались уже более 7,2 тыс. граждан, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Больше всего посетителей с 1 июня по 31 августа было зарегистрировано в:

Пушкине — 1376

Дмитрове — 1365

Истре — 854;

Сергиевом Посаде — 594;

Ступине — 590.

В числе самых востребованных услуг:

консультации по вопросам вывоза отходов, включая СНТ и частный сектор;

заключение договоров на обслуживание для юридических лиц и ИП;

проверка графика вывоза отходов;

просьбы об установке дополнительных контейнеров на площадках ТКО;

корректировка лицевых счетов;

получение необходимой документации и справок.

«Пилотный проект запущен на базе трех региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Сейчас в разгаре дачного сезона в приоритете — территории с большой численностью СНТ. Мы подобрали 19 офисов. Со всеми сотрудниками регоператоров мы провели обучение. Наша основная задача — упростить для жителей предоставление услуг по вывозу ТКО», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Основная цель соглашения между регоператорами и МФЦ — упрощение процедуры предоставления услуг по вывозу ТКО для населения. Новый формат работы продолжает набирать популярность как среди жителей, так и среди представителей организаций.

Узнать адреса МФЦ, которые предоставляют услуги регоператоров, можно на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.