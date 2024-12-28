7 новых услуг Комлесхоза Подмосковья стало доступно на портале госуслуг в 2024 году

Цифровизация лесной отрасли — это путь к упрощению взаимодействия бизнеса и граждан с лесным ведомством региона, при котором сокращается бюрократический процесс. Если раньше нужно было приезжать и подавать документы на получение услуги лично, то сейчас это можно сделать, не выходя из дома или рабочего кабинета — достаточно иметь рядом компьютер или смартфон с доступом к интернету, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

«Правительством области реализована техническая возможность предоставления наших государственных услуг с использованием государственной информационной системы Московской области (портал РПГУ). С начала 2024 года жители Подмосковья направили в областной комитет лесного хозяйства 33 574 пакетов документов на оказание государственных услуг в сфере лесных отношений», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Уровень цифровизации государственных услуг, которые Комлесхоз оказывает жителям Подмосковья, постоянно растет, сам процесс упрощается. Сейчас лесопользователям и гражданам области доступны 25 государственных услуг, которые можно получить, обратившись в комитет через региональный портал. 7 госуслуг внедрено в 2024 году.

В текущем году на 50% сокращены сроки предоставления госуслуг.

Продолжается и внутренняя цифровизация. Так, в этом году 100% границ лесничеств внесены в единый государственный реестр недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.