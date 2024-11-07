7 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, День рождения вытрезвителя, День российского пейнтбола и народный праздник Дедовские плачи.

День проведения военного парада на Красной площади в Москве

В этот День воинской славы России в 1941 году провели военный парад на Красной площади в честь 24-й годовщины Великой октябрьской социалистической революции. Это событие в сложное для страны время подняло моральный дух российских воинов. При этом в то время столица СССР была на осадном положении.

Перед парадом к народу с пламенной речью обратился Иосиф Сталин, а сам парад приравняли к важнейшим в истории страны операциям, которая продемонстрировала миру несгибаемый дух советского человека. С Красной площади бойцы уходили прямо на фронт. В нем участвовало 28 467 человек.

С 2003 года каждое 7 ноября здесь проводится торжественный марш с участием ветеранов ВОВ, курсантов, студентов, школьников и участников патриотических коллективов. По традиции на Красной площади проходит театральная инсценировка, а затем концерт для ветеранов.

День рождения вытрезвителя

В 1902 году в этот день в Туле открылся первый в России вытрезвитель, который назывался «приют для опьяневших». Инициатором его появления был врач Федор Сергеевич Архангельский. На открытии учреждения он произнес речь о вреде алкоголя, который пагубно влияет на население.

В вытрезвителе было два помещения — амбулаторий для алкоголиков и приют для детей пьющих родителей. Здесь работали фельдшер и кучер. Последний ездил по городу и подбирал пьяных людей. Уже через несколько лет подобные учреждения начали открываться по всей России. В 2011 году вытрезвители были ликвидированы, алкоголиков стали приводить в чувства полиция и врачи.

День российского пейнтбола

7 ноября 1992 года в стране состоялась первая игра по пейнтболу. Ее помог провести американский предприниматель Тьерри Аттридж, который привез в Россию инвентарь для игр на улице, в том числе маркеры и шарики с краской. Тогда в игре приняли участие 30 человек, а победила «дружба».

Маркер — не огнестрельное оружие. Он заправляется сжатым азотом или углекислым газом. Изначально такой пистолет использовали ковбои, чтобы помечать животное, которое готовится на продажу или убой. В Канаде его применяли лесорубы, чтобы помечать деревья.

Дедовские плачи

Народный праздник отмечается каждый год 7 ноября — по старому стилю 25 октября. В старину считалось, что в этот день плачет сама природа, поэтому людям обязательно нужно к ней присоединиться. В округе был слышен плач с причитаниями. Плакать разрешалось везде, кроме как дома в подушку.

В этот день предки отправлялись на кладбище, поминали усопших и молились за живых. Принесенную еду нельзя было есть, ее отдавали нищим. Дома обязательно садились за поминальный стол.

Именины

Афанасий, Валерий.