66% преподавателей вузов используют ИИ в работе

66% российских преподавателей и ученых применяют искусственный интеллект в профессиональной деятельности. Большинство отмечают, что технологии ускоряют поиск литературы и анализ данных, сообщает infox.ru .

Исследование провели Центр научной коммуникации ИТМО, «Яндекс Образование» и Центр технологий для общества Yandex Cloud. В опросе участвовали 149 человек из 16 вузов, включая МГУ, ИТМО, НИУ ВШЭ, СПбГУ, МИСИС и МГПУ. Педагоги совмещают преподавание с научной работой и представляют технические, естественные, гуманитарные и социальные направления.

54% респондентов используют ИИ для анализа текстов и изображений, 52% — для подготовки тестов и заданий, 45% — для создания презентаций. Около трети автоматизируют административные процессы. При этом 58% заявили, что подготовка учебных материалов с нейросетями стала быстрее и удобнее, а 84% считают, что ИИ ускоряет поиск литературы и обработку данных.

«Некоторые участники опроса применяют ИИ в специальных областях, включая разработку новых материалов или химических соединений, а также в социальном, экономическом и гуманитарном моделировании. Респонденты утверждают, что ИИ помогает им быстрее осваивать новые темы, формировать первичную библиографию и отслеживать современные тренды; однако проверку источников, анализ оригинальных статей и интерпретацию данных оставляют за собой», — отмечается в исследовании.

62% опрошенных самостоятельно изучали ИИ-сервисы, 38% прошли специальное обучение. Около трети рассчитывают на поддержку вузов при внедрении технологий в рабочие процессы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.