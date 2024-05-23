64-летнего британца подозревают в работе на российскую разведку
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Лондонская полиция арестовала 64-летнего британца, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, сообщает РИА Новости.
16 мая Говарда Майкла Филлипса из Харлоу — города в графстве Эссекс — арестовали и обвинили в подрыве национальной безопасности его родной страны. Лондонские стражи правопорядка уверены, что пожилой мужчина работал на российскую разведку.
В полиции отметили, что арест мужчины не связан с какими-либо предыдущими расследованиями. Британские правоохранители уверяют, что угроз для широкой общественности нет.
Сейчас Говард находится под стражей. Полиция провела обыск в его доме и еще по одному адресу.
В пресс-службе посольства России заявили, что официальных комментариев по данному вопросу от британских коллег не поступало.
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