6 российских бойцов вывели из кольца ВСУ 40 срочников в Курской области

Четыре бойца полка «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ и двое пограничников обороняли вверенные позиции, хотя их практически окружили украинские солдаты. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Шесть российских бойцов удерживали позиции с 6 августа — дня, когда ВСУ начали попытку вторжения в Курскую область. Украинцы практически окружили пограничников и солдат «Ахмата-Чечня», но те выстояли и отбили много атак противника. Так продолжалось до тех пор, пока не закончились боеприпасы.

После этого шесть российских бойцов отошли с позиций. Затем они помогли 40 срочникам ВС РФ покинуть украинское кольцо и таким образом спасли их от плена. В течение 18 суток солдаты вместе шли через леса до тех пор, пока не пришли к дружественным позициям.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ освободили населенный пункт на курском направлении. Там идет зачистка от украинских солдат.