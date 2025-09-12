сегодня в 19:04

6 набережных у реки обновили и благоустроили в Москве

Шлюзовую, Павелецкую, Дербеневскую, Нагатинскую, Новоданиловскую и Даниловскую набережные Москвы-реки протяженностью 11,4 километра обновили и благоустроили. Об этом сообщает в Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

До благоустройства эти места были стандартными автодорогами. Тротуары были узкими.

Теперь на набережных сформировали комфортную городскую среду. При этом транзитные функции сохранились.

На шести набережных сделали шире дорожки для пешеходов, комфортные зоны отдыха с лавочками. Разместили остановочные павильоны, освещение, навигационные стелы.

Также воздушные кабельные линии разместили под землей. Еще создали карманы для заезда на улицы и во дворы.