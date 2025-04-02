6 млн добрых историй ежемесячно: как сделки меняют жизни

Ежемесячно на платформе «Авито» происходит свыше 6 миллионов хороших историй. Это случаи, когда человек находит идеальную работу, приобретает свой первый автомобиль, организует давно запланированную поездку, подбирает репетитора по математике, забирает щенка из приюта или получает высшую оценку за оказанную услугу. Эти истории легли в основу нового позиционирования бренда. Впервые платформа запускает масштабную имиджевую кампанию, основанную на реальных отзывах пользователей, которая подчеркивает главную цель Авито — помогать каждому улучшать свою жизнь и жизнь окружающих.

Ключевым элементом кампании стал мини-фильм «Хорошие истории начинаются так!», снятый по реальным событиям. В нем снялись не только профессиональные актеры, но и настоящие пользователи платформы. Например, молодая пара Дмитрий и Софья Богаченко, которые ждут ребенка и покупают детские товары на Авито.

Даже реквизит в фильме подобран неслучайно. Многие предметы были найдены на платформе, а расписное пианино, которое можно увидеть в первых кадрах, владелец объявления отдал съемочной группе бесплатно.

Почему так важны реальные истории

Создатели платформы понимают: перед тем как что-то купить или заказать услугу, люди ориентируются на чужой опыт. 95% пользователей изучают отзывы перед принятием решения. Ежедневно на Авито публикуется более 191 тысячи новых оценок, и в 97% случаев, если клиенты довольны качеством, они ставят пять звезд.

Чтобы сделать процесс еще более открытым, платформа ввела счетчик хороших историй. Теперь в форме отзыва есть специальная отметка — пользователи могут указать, стала ли сделка для них удачной.

Но хорошие истории не заканчиваются на платформе — они становятся вдохновением для других. На сайте проекта будут публиковаться рассказы блогеров, и первым среди них стал известный техноблогер Wylsacom. Кроме того, любой пользователь может собрать подборку для своей мечты и выиграть 300 тысяч рублей на ее воплощение. Подробности — на goodstories.ru.