6 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня восточные христиане отмечают Рождественский сочельник, а еще в России празднуется годовщина подписания манифеста об окончании Отечественной войны 1812 года. Также можно отметить День яблок.

Рождественский сочельник

Вечер 6 января у православных называют колядами. Значение сочельника — кануна Рождества — трудно переоценить. Именно от Рождества Христова почти во всем мире ведется летоисчисление.

Традиционно в этот день было разрешено принимать в пищу только сочиво — зерна пшеницы, которые размачивали с медом и фруктами. По названию блюда был назван весь праздник.

Главным кулинарным событием Рождества становился ужин. На Руси в этот вечер на стол клали пучок свежего сена как символ яслей, в которых родился Иисус. На белую скатерть ставили 12 постных блюд, по числу апостолов.

Всемирный день детей-сирот войны

Данная дата инициирована французской благотворительной организацией SOS Enfants en Detresses. Ее выделили, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме вооруженных конфликтов в мире, а также организовывать помощь детям, которые потеряли родителей или опекунов в результате военных действий.

Этот день призван напомнить, что все дети имеют право на защиту и на то, чтобы жить в мирной обстановке, даже если взрослые решили урегулировать свои конфликты с помощью насилия.

День яблони

Он был учрежден в честь выращивания самой популярной культуры — яблонь.

Этот день неслучайно отмечается на новогодние и рождественские торжества. Христиане чествуют Иисуса Христа и его появление на свет не только в храмах, но и дома в кругу семьи. Главным рождественским блюдом католиков Германии и других европейских стран является гусь, начиненный яблоками, которые являются ветхозаветным символом греха и искушения.

Яблони упоминались в разных сказках и легендах. Обычно в этот день принято готовить блюда из яблок, а также напитки с сочным фруктом. Там содержатся такие витамины, как A, С, В1, В2, РР, Е, а также минералы: магний, цинк, фосфор, железо, селен, йод, калий и кальций.

Годовщина подписания манифеста об окончании Отечественной войны 1812 г

В этот день в 1813 году российский император Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны. В ходе кровопролитных конфликтов и сражений, которые были развязаны Наполеоном Бонапартом, погибли сотни тысяч жителей страны.

Подписанный императором документ также предписывал каждый год отмечать этот день как День Победы. Этот праздник позднее был отменен большевиками.

Благодаря героизму русских солдат и полководческому таланту Михаила Кутузова огромная французская армия была практически полностью разбита, а Россия выстояла.

День рождения композитора Александра Скрябина

Скрябин родился в 1872 году в Москве. С юных лет будущий композитор тянулся к музыке. Он закончил Московскую консерваторию в 1892 году и сразу начал давать концерты и преподавать.

Скрябин создал свой звуковой мир, систему образов и выразительных средств. Его музыка воспевает мощь человеческого духа, пафос борьбы и героическое дерзание.

Мистическая философия композитора нашла отражение в его музыкальном языке, особенно в новаторской гармонии, которая далеко выходила за границы традиционной тональности.

Скрябин умер в Москве в 1915 году от общего заражения крови, оно случилось от небольшого нарыва на верхней губе.

Именины

Сегодня именины отмечают Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай и Сергей.