5 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Международный день нравственности, Международный день супа, День закупщика и тендерного специалиста в России, а также День флешки.

Международный день нравственности

Памятная дата отмечается с 2019 года. Нравственность — это разновидность социальных норм, которые регулируют отношения между людьми в обществе. Ее основами считается «Золотое правило», которое предписывает поступать с людьми так, как хочется, чтобы поступали с тобой.

В рамках празднования этой даты ООН призывает страны и международные организации укреплять мировую культуру в духе нравственности, местных и национальных обычаев.

Международный день супа

Первое блюдо — важная часть рациона здорового человека. Чтобы подчеркнуть его значимость, был создан Международный день супа. Слово суп произошло от латинского suppa, что означает хлеб, размоченный в бульоне. Блюдо появилось пять веков назад с созданием крепкой посуды. На Руси жидкие блюда сначала носили название похлебки. Суп же появился во времена Петра I.

Супы хорошо влияют на пищеварительную систему, стимулируют выработку желудочного сока и ферментов. Это первое блюдо является профилактикой желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний.

День закупщика и тендерного специалиста в России

Это профессиональный праздник работников сферы закупок, которые обеспечивают качественные поставки материалов и услуг для разных отраслей. 5 апреля в 2013 году был подписан закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поэтому дата празднования выбрана не случайно.

Работа тендерных специалистов и снабженцев предполагает огромное количество требований и обязанностей. Они должны уметь работать с документами, знать законы, разбираться в ценовой политике и так далее. Поэтому их труд тяжело переоценить.

День флешки

Дата отмечается в память о дне, когда изобретатели подали патент на первый USB-накопитель. Это маленькое устройство очень изменило жизнь человека и вскоре распространилось по всему миру, став революцией в мире информационных технологий.

Первая флешка была всего на 8 Мб, сегодня же такие маленькие гаджеты могут содержать в себе более 2Тб данных. Свое название устройство получило в честь персонажа комиксов «Флэш». Первая флешка была выпущена в 2000 году компанией IBM.

Именины

Степан, Сергей, Макар, Лука, Илья, Егор, Георгий, Василий, Алексей, Пелагея, Лидия, Варвара, Анастасия.