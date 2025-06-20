43 инженера из Химок получили знаки ГТО

сегодня в 16:01

С начала года 43 сотрудника научно-производственного объединения имени Лавочкина из Химок получили знаки ГТО. Специалисты успешно выполнили необходимые нормативы каждый в своей возрастной группе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Золотые значки вручили 41 инженеру, еще четверо получили серебряный знак отличия. Кроме того, нормы ГТО успешно сдали двое детей работников предприятия.

«Гордимся коллегами, которые находят время для спорта, и рады, что к ГТО присоединяются их дети!» — поделилась организатор спортивных мероприятий НПО имени Лавочкина.

Высокие достижения стали возможны благодаря поддержке здорового образа жизни на предприятии. Сотрудникам предоставляются все условия для тренировок и регулярных спортивных мероприятий.

За 2024 год Химки вошли в число лидеров Подмосковья по количеству знаков ГТО, заняв второе место в рейтинге. Знаки отличия получили около 6,5 тыс. химчан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.