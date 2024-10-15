В самом начале СВО погибший солдат оказался в ловушке, когда защищал отход российской танковой колонны. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти 150 военнослужащих.

В июне состоялись похороны героя из Забайкалья. Во время переноса его гроба люди собрались в длинную очередь, которая растянулась почти на 40 км. За машиной с родственниками покойного следовали 60 автомобилей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала людей, которые осквернили памятник советским солдатам в болгарской столице Софии, как сатанистов.