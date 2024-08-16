4 образовательных объекта отремонтировали в Дзержинском в 2024 году

Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал, что в 2024 году в округе отремонтировали четыре образовательных учреждения. На данный момент также идет реконструкция СОШ №7 на 1100 мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В этом году в Дзержинском к учебе приступят около 6000 школьников, из них 650 учеников — первоклассники. Всего в округе шесть учебных заведений и девять детских садов. В этом году ремонт сделали в лицее №6 «Парус», лицее №3 им. А.Е. Голованова, гимназиях №4 и 5.

Реконструкция проводится в СОШ №7 на улице Угрешской. Этот объект был заморожен на протяжении десяти лет. Теперь здесь укрепят несущие стены, обновят фасады, кровлю и благоустроят территорию вокруг. Активные работы на объекте уже стартовали.

«Уже выполнен демонтаж внутренних перегородок, возведены новые стены на нулевых и первых этажах. Обновим также кровлю, которая протекала. Все стройматериалы завезены, мы ведем ежедневный контроль, чтобы 1 сентября следующего года открыть этот объект», — рассказал Пак.

В начале 2025 года после капремонта откроются два корпуса дошкольного отделения гимназии №4. В первый корпус 1962 года постройки будут ходить 95 детей, во второй корпус постройки 2012 года — 80 малышей. Преображение ждет и Детскую школу искусств. В ней учатся 450 детей.

«По вашему поручению, Андрей Юрьевич (Воробьев – ред.), мы заменили здесь вентиляционную систему. А помимо этого, отремонтировали кровлю, обновили фасад», — отметил Пак.

Ранее Воробьев проверил ход ремонта СОШ №1 имени авиаконструктора А.Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.