39 поляков не смогут посещать Россию пять лет из-за акции под Тверью

После акции под Тверью Россия запретила въезд для 39 поляков

Российские власти запретили въезд в страну на пять лет сразу 39 гражданам Польши. Такое решение было принято после несанкционированной акции у мемориального комплекса «Медное» под Тверью, об этом сообщили в Управлении МВД России по Тверской области .

Полиция установила личности всех участников — это оказались граждане Польши. На них составили административные протоколы за нарушение порядка проведения мероприятий в России. Кроме того, им запретили въезд на территорию РФ на пять лет.

«В СМИ получила распространение информация о несанкционированной акции у мемориального комплекса „Медное“ под Тверью. Полиция установила всех участников мероприятия. Ими оказались граждане Польши», — говорится в сообщении полиции.

Теперь иностранцам запрещено посещать Россию в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что в поселке Медное Тверской области группа из 44 польских байкеров-националистов провела несанкционированную акцию, в которой участвовали двое несовершеннолетних граждан Польши. Участники мероприятия, заявленного как религиозный ритуал, устроили факельное шествие на мемориальном комплексе без предварительного уведомления российских властей.