35 кандидатов от «Единой России» претендуют на места в Совете депутатов Подольска

В Подольске состоялся первый этап XX конференции местного отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Как сообщил секретарь местного отделения партии, глава Подольска Григорий Артамонов, главной темой мероприятия стала подготовка к выборам в Совет депутатов, которые состоятся 14 сентября.

«В ходе тайного голосования определили кандидатов в Совет депутатов городского округа Подольск по многомандатным избирательным округам — всего 35 человек. В их числе — 10 действующих депутатов», — сказал Григорий Артамонов.

Среди кандидатов — учителя, строители, руководители спортивно-оздоровительных учреждений и работники культуры. Также партию на выборах представит Вардан Геворкян — главный врач «Подольской областной клинической больницы» и участник специальной военной операции Игорь Науменков, награжденный многочисленными наградами за заслуги в военной службе и патриотизм.

«Уверен, каждый из избранных 35 человек сможет достойно представлять партию на грядущих выборах и в случае победы эффективно и слаженно работать в интересах жителей», — прокомментировал депутат Московской областной Думы Павел Максимович.

Также участники конференции утвердили наименование избирательного объединения, назначили уполномоченных представителей избирательного объединения, предоставили местному политическому Совету ряд полномочий.

«Утвержденные кандидаты — это достойные, инициативные люди, готовые работать на благо жителей округа. „Единая Россия“ традиционно делает ставку на открытость, диалог с гражданами и конкретные решения их проблем. Уверен, что слаженная работа команды под руководством Григория Артамонова, а также активная поддержка сторонников позволят добиться высокого результата на выборах и продолжить реализацию социально значимых проектов в Подольске», — подчеркнул первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

В августе в Подольске состоится второй этап конференции, на котором будет утверждена предвыборная программа.

Напомним, что важной частью предвыборной программы является реализация «Народной программы» партии. Уже в этом году в Подольске будут обновлены и отремонтированы пять объектов: академический корпус гимназии имени Подольских курсантов, вторые корпуса лицея № 5 и школы № 20, два дошкольных отделения школ № 24 и № 29.

Кроме этого, будут открыты новые школы и детские сады, среди них: школа на 1100 мест на улице Победы в Климовске, детский сад на 160 мест в ЖК «Каскад» деревни Бережки, пристройка к школе № 29 на 200 мест.

Также продолжается строительство школы на улице Садовой на 1100 мест, пристройки к школе № 16 на 580 мест, начато возведение нового корпуса школы № 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев