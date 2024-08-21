32 школы Подмосковья вошли в топ-300 лучших по конкурентоспособности выпускников
Фото - © Министерство образования Московской области
Тридцать две школы Подмосковья вошли в рейтинг лучших школ РФ по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX. Рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Лучшей школой России стал Физтех-лицей им. Капицы в Долгопрудном.
Среди лучших школ также Физико-математический лицей в Долгопрудном (на 11 месте) и Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (13 место).
Кроме того, в топ-300 вошли:
- Областная Гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском г. о. (39);
- Павловская гимназия в Истре (43);
- Сергиево-Посадский физико-математический лицей (46);
- Балашихинский лицей (48);
- Гимназия Святителя Василия Великого в Одинцовском г. о. (52);
- Дмитровская гимназия «Логос» (74);
- Ломоносовский лицей в Богородском округе (78);
- Горчаковский лицей МГИМО в Одинцовском г. о. (86);
- Лицей № 8 в Электростали (90);
- Одинцовский «Десятый лицей» (96);
- Лицей № 19 в Королеве (101);
- Долгопрудненская гимназия (103);
- Химкинский лицей (111);
- Лицей № 23 в Подольске (112);
- Лицей № 6 «Парус» (118);
- Сергиево-Посадская гимназия имени И. Б. Ольбинского (123);
- Гимназия г. Раменское (143);
- Одинцовская лингвистическая гимназия (148);
- Черноголовская школа имени Ф. И. Дубовицкого и И. М. Халатникова (161);
- Школа № 6 в Мытищах (169);
- Лицей № 15 в Мытищах (187);
- Школа «Сосны» в Одинцовском округе (199);
- Лицей № 14 в Жуковском (225);
- Школа «Лидеры» в Одинцовском округе (253);
- Школа «Сожружество» в Долгопрудном (255);
- Гимназия № 41 в Люберцах (265);
- Лицей № 6 имени академика Г. Н. Флерова в Дубне (278);
- Школа «Светлые горы» в Красногорске (282);
- Земская гимназия в Балашихе (295).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.
«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.