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32 школы Подмосковья вошли в топ-300 лучших по конкурентоспособности выпускников

Тридцать две школы Подмосковья вошли в рейтинг лучших школ РФ по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX. Рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Лучшей школой России стал Физтех-лицей им. Капицы в Долгопрудном.

Среди лучших школ также Физико-математический лицей в Долгопрудном (на 11 месте) и Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (13 место).

Кроме того, в топ-300 вошли:

Областная Гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском г. о. (39);

Павловская гимназия в Истре (43);

Сергиево-Посадский физико-математический лицей (46);

Балашихинский лицей (48);

Гимназия Святителя Василия Великого в Одинцовском г. о. (52);

Дмитровская гимназия «Логос» (74);

Ломоносовский лицей в Богородском округе (78);

Горчаковский лицей МГИМО в Одинцовском г. о. (86);

Лицей № 8 в Электростали (90);

Одинцовский «Десятый лицей» (96);

Лицей № 19 в Королеве (101);

Долгопрудненская гимназия (103);

Химкинский лицей (111);

Лицей № 23 в Подольске (112);

Лицей № 6 «Парус» (118);

Сергиево-Посадская гимназия имени И. Б. Ольбинского (123);

Гимназия г. Раменское (143);

Одинцовская лингвистическая гимназия (148);

Черноголовская школа имени Ф. И. Дубовицкого и И. М. Халатникова (161);

Школа № 6 в Мытищах (169);

Лицей № 15 в Мытищах (187);

Школа «Сосны» в Одинцовском округе (199);

Лицей № 14 в Жуковском (225);

Школа «Лидеры» в Одинцовском округе (253);

Школа «Сожружество» в Долгопрудном (255);

Гимназия № 41 в Люберцах (265);

Лицей № 6 имени академика Г. Н. Флерова в Дубне (278);

Школа «Светлые горы» в Красногорске (282);

Земская гимназия в Балашихе (295).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.