32-летняя японка бросила мужчину и вышла замуж за виртуального жениха

Искусственный интеллект создал нового возлюбленного для девушки по образу одного из персонажей видеоигры. «Жених» перенял его манеру общения. Девушка разговаривала с виртуальным партнером, который получил имя Лун Клаус Вердур, через экран смартфона.

Она решила выйти за него замуж. Японка организовала с виртуальным партнером свадебную церемонию. Торжество прошло на западе страны. Девушка появилась на нем в белом платье.

Японка встала перед смартфоном с изображением Клауса. Она с помощью очков дополненной реальности сымитировала надевание «жениху» кольца на палец. Зачем были зачитаны тексты клятв, сгенерированные ИИ.

При этом японские власти не признают такие браки. Однако они становятся все более популярны из-за демографического спада и одиночества среди молодежи.

Ранее робот-доставщик уронил женщину на Арбате в Москве. Она сильно ударилась головой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.