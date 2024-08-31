31 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День ветеринарного работника России, День блога, День дальнобойщика в России, а также День свахи.

День ветеринарного работника России

Этот праздник появился в 2011 году с благословения Русской православной церкви. Изначально его называли Православный день ветеринара. Тогда представители Российской сельскохозяйственной академии наук отправили патриарху Кириллу ходатайство, в котором предложили считать день памяти святых мучеников Флора и Лавра церковным днем ветеринара. Статус официального государственного праздника он получил в 2014 году.

Сама профессия имеет давнюю историю, ведь животные находятся рядом с людьми долгие тысячелетия, при этом они тоже болеют. Сегодня ветеринары работают везде, где есть контакты с животными. Их подготовкой занимаются сотни образовательных учреждений в России.

День блога

Активные пользователя сайта LiveJournal, известного в народе как «Живой Журнал», усмотрели в слове «блог» цифры 3108, поэтому решили отмечать День блога 31 августа. Инициаторы праздника предлагают посвятить эту дату знакомству с товарищами из разных стран. Для этого нужно опубликовать пять коротких рецензий на блоги, которые не связаны с интересами автора. Эту идею восприняли позитивно.

На сегодня сфера блогов — это огромная и важная часть Интернета, которая каждый год увеличивается в три раза. В 2023 году в Сети насчитывалось около 1,5 млрд блогов. Каждый месяц в Интернете появляется около 850 млн постов — это 10 млрд постов в год.

Важно не путать День блога и Международный день блогера, который отмечается 14 июня с 2004 года. Этот праздник посвящен дружбе между пользователями LiveJournal.

День дальнобойщика в России

День автомобилиста отмечают в октябре, но среди них выделяется особая категория водителей — это водители грузовых автомобилей, которые ездят на дальние расстояния. При чем к празднику Дня дальнобойщика присоединились и многие топливные компании.

Как и во времена СССР, шофер-дальнобойщик — это ответственный человек, настоящий профессионал, которые доставляет важные грузы к месту назначения. Подолгу оторванные от семьи водители являются преданными своему делу.

День свахи

Сваха — это замечательный психолог, чьими услугами пользовались в Древней Руси. Она подыскивала своим подопечным подходящую пару. При чем свахой могла стать не каждая. Женщина должна быть в возрасте, иметь счастливую семью, быть острой на язык и знать традиции.

Чаще всего услуги свахи заказывали родители жениха. После подбора невесты этот «психолог» не уходил в закат, а зачастую оставался рядом с парой, в том числе и в момент свадьбы.

Именины

Лев, Емельян, Иларион, Григорий, Макар, Иван, Денис, Михаил, Георгий, Евгений.