300 жителей Подмосковья открыли свое дело при поддержке кадрового центра региона

Жители Московской области, признанные безработными центром занятости населения, могут воспользоваться услугой «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности» и получить выплату порядка 165 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«В этом году такой поддержкой воспользовались 300 жителей региона, а общая сумма выплат составила порядка 50 млн рублей. Самыми популярными направлениями у начинающих предпринимателей стали услуги в бьюти-сфере, пошив одежды, создание украшений и аксессуаров, производство кондитерских изделий, а также ремонтные и строительные работы», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Специалисты центра сопровождают потенциального предпринимателя на каждом этапе. Так, человек может пройти тестирование на наличие знаний и личных качеств, необходимых для ведения своего дела и после записаться на бесплатное обучение основам предпринимательского дела. Также специалисты дадут рекомендации по подготовке бизнес-плана.

Решиться на такой серьезный шаг не всегда просто. У каждого предпринимателя своя история и своя мотивация. Так, Татьяна Ремина увлеклась пошивом кукол и поняла, что ее изделия могут сделать людей счастливыми.

«Я позвонила в центр занятости. Меня подробно проконсультировали, помогли составить бизнес-план. И очень быстро деньги поступили на счет — на них я купила новую швейную машинку и материалы. Теперь, я не просто делаю то, что мне нравится, но еще и зарабатываю. При этом куклы остаются для меня не просто игрушками, а настоящей связью с семейным уютом, традициями, воспоминаниями о детстве. Каждый раз, когда беру в руки ткань и приступаю к работе, чувствую, что могу принести в этот мир немного добра и душевного тепла», — пояснила Татьяна.

Есть среди историй успеха особенно трогательные — когда человеку удается воплотить детскую мечту. Александра Спивак еще в детском саду серьезно заявляла маме и бабушке.

«Вот вырасту — буду шить людям красивую одежду». Все детство вышивала в разных техниках, окончила с красным дипломом колледж по специальности «Дизайн костюма», победила на региональном конкурсе профмастерства, несколько лет работала у опытного дизайнера. А потом обратилась в Кадровый центр Подмосковья и получила дополнительное финансирование на открытие собственного ателье.

«Меня полностью захватывает эта работа, я не хочу упускать ни одного этапа: первое обсуждение с клиентом, примерка, эскизы, раскройка, пошив — все это невероятно интересно. О том, что можно получить выплату в центре занятости, узнала от знакомых. Все получилось очень просто: девушки-консультанты — большие молодцы. Очень дружелюбные: все рассказали, все объяснили, помогли оформить документы», — рассказала Александра.

По статистике чаще за содействием началу предпринимательской деятельности в кадровый центр Подмосковья обращаются женщины. В текущем году 223 человека из 300 — представительницы прекрасного пола. Они же чаще выбирают творческие направления. Мужчины обычно более прагматичны.

Александр Романов, например, решил разводить кроликов.

«Я горожанин, никогда даже не представлял, что буду заниматься чем-то подобным. Но потом решил перебраться из тесной квартиры в частный дом, обустроил подсобное хозяйство и постепенно втянулся. В нашем округе разведением кроликов почти никто не занимается. Животные быстро размножаются и при определенной сноровке их разведение может приносить некоторую прибыль. Пока остановился на породах «Белый паннон» и «Калифорниец», — поделился Александр.

Единовременную выплату на открытие собственного дела возвращать не нужно, если выполнить два условия:

В течение 90 дней после получения средств отчитаться, что они были потрачены в соответствии с утвержденным бизнес-планом;

Сохранить свой бизнес в течение 12 месяцев после подписания договора с центром занятости.

Подробнее о том, как получить услугу по содействию началу предпринимательской деятельности можно узнать на сайте кадрового центра Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.