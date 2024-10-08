300 бригад и около 290 единиц техники дежурят в Москве из-за непогоды

300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» вышли на дежурство на улицы столицы из-за ливней, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты напомнили, что о временных скоплениях воды можно сообщить в префектуру округа, управу района, в Единый диспетчерский центр по номеру: +7 (495) 539-53-53, а также написать на портале «Наш город».

О скоплениях воды на дорогах и дворовых проездах нужно сообщить в ГУП «Мосводосток» по номеру: +7 (495) 657-87-03 или на официальной странице предприятия во «ВКонтакте», а о подтоплениях в подземных переходах — в ГБУ «Гормост» по номеру: +7 (495) 632-58-46.

В комплексе городского хозяйства отметили, что все службы оперативно реагируют на обращения граждан. Москвичей призвали быть внимательными на улице во время непогоды.

Днем 8 октября в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Ожидается облачность с прояснениями. Местами будет сильный, но кратковременный дождь.