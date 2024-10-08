14 градусов и сильный дождь придут в Московский регион 8 октября

Гидрометцентр РФ: сильный дождь будет в Московском регионе во вторник

Днем 8 октября в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачность с прояснениями. Местами будет сильный, но кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью ожидается от четырех до шести градусов тепла. В Москве будет небольшой дождь, в области местами умеренный. Ветер северный и северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Он будет действовать до 8 октября 10:00.