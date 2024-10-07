В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана

Синоптики предупреждают о тумане в Москве и Московской области, местами видимость будет ограничена 300 м, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве «желтый» уровень погодной опасности будет действовать до 8 октября до 10:00. В это время столицу накроет туман с ухудшением видимости местами до 300-800 м. С 9:00 до 21:00 8 октября в мегаполисе местами пройдут ливни.

В Подмосковье также будет наблюдаться туман с ухудшением видимости до 300-800 м до утра 8 октября. С 10:00 туман должен рассеяться и смениться ливнями. С 21:00 8 октября и до 22:00 11 октября никаких погодных предупреждений в Московской области не предвидится.

«Желтый» уровень погодной опасности, когда погода является потенциально опасной для человека, объявлен также в Ярославской и Ивановской областях. Предупреждение ввели из-за дождя.

В Костромской области «желтый» уровень действует из-за сильных дождей с порывами ветра до 15 м/с. В Смоленской, Калужской, Брянской и Орловской областях до утра 8 октября ожидаются сильные дожди и грозы.