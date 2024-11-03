30 тыс человек посетили осенний фестиваль колледжей в столице

«Дети и их родители знакомились с ведущими учреждениями профобразования и ключевыми работодателями», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Для школьников на фестивале провели профориентационное тестирование. Также ребята могли поучаствовать в практических мастер-классах и других активностях. Например, всех желающих научили делать базовую сердечно-легочную реанимацию, показали устройство дрона, а еще ознакомили с работой сварщика на виртуальном тренажере.

Центральной площадкой фестиваля колледжей 26 и 27 октября стал Московский дворец пионеров, расположенный на Воробьевых горах. Его посетили свыше 20 тыс. человек. В Большом гостином зале были представлены 48 колледжей мегаполиса.

С 28 октября фестиваль проходил в зданиях колледжей. Для ребят там провели 200 мастер-классов по различным профессиям, от сферы ИТ и робототехники до транспорта и здравоохранения.