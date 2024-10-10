30 юнармейцев поучаствовали в соревнованиях «Патриоты Егорьевска» на каникулах

На Жуковой горе в Егорьевске проводится военно-спортивный турнир «Патриоты Егорьевска». Здесь команды лучших юнармейцев из 5-ти школ округа соревнуются в сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, строевой и спортивной подготовке, отвечают на вопросы викторины, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Все виды испытаний входят в обычный набор состязаний военно-патриотической направленности, в начальную военную подготовку учащихся. Таким образом детей готовят к выездам на региональные и всероссийские турниры.

Получить все эти навыки дети могут в школьных отрядах Юнармии или в егорьевском Военно-патриотическом клубе «Отвага». Подопечные педагога Александра Герасимова уже становились призерами таких конкурсов, как «Девушки в погонах», «Мисс Юнармия».

Показательное выступление для участников турнира провели слушатели Егорьевского филиала Ростовской школы служебно-розыскного собаководства. Кинологи продемонстрировали умения собак, их знание команд, имитировали задержание преступника.

Моросящий дождь не стал преградой для проведения соревнований. Организаторы считают, что неблагоприятные погодные условия помогают юнармейцам еще больше укрепить свой дух, волю к победе, повысить выносливость, стойкость и выдержку.

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