30 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуется День Деда Мороза и Снегурочки и День рождения киностудии «Мосфильм». Для любителей необычных праздников — можно помечтать о летнем отдыхе в честь Дня красных стрелочек, показывающих на юг.

День Деда Мороза и Снегурочки

Это древний языческий праздник. Обычно в этот день принято рассказывать сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.

Люди вспоминали о том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека, поэтому с приходом весны не улетела на Север. Как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она тает, превращаясь в легкое облачка пара, и уносится прочь.

Этот день в древности был символичным окончанием зимы, за ним уже была не за горами широкая и щедрая Масленица.

День красных стрелочек, показывающих на юг

Это необычный праздник, который посвящен красным стрелочкам на компасе, которые показывают южное направление.

Его могут праздновать как туристы и любители пеших походов, так и те, кто сейчас ждут летнего тепла. По традиции сегодня составляют карты предстоящих летних путешествий. Люди мечтают, куда они отправятся за новыми впечатлениями и теплом.

День колокольного звона

30 января 1930 года в СССР появился документ, запретивший в Москве колокольный звон. В это же время аналогичные распоряжения местных властей вступили в силу в Подмосковье, Ярославле, Архангельске и других городах.

С религиозных зданий снимали гриф исторического или архитектурного памятника, затем их рушили, сбрасывали колокола со звонниц и отправляли в переплавку. Так столица потеряла знаменитые звонницы Симонова и Андроникова монастырей.

В 1990-х годах храмы и монастыри страны начали обретать утерянные голоса. В честь этого 30 января объявили Днем колокольного звона.

Колокольный звон создает радостное и светлое настроение. Он способен изменить душу человека в лучшую сторону, заставляя задуматься над смыслом жизни. По легендам, колокольный звон спасал людей от эпидемий.

День рождения киностудии «Мосфильм»

30 января 1924 года считается днем рождения киностудии «Мосфильм» — в этот день на экраны вышел первый фильм, который там сняли. Это была картина «На крыльях ввысь» режиссера Бориса Михина.

Изначально над созданием фильмов специалисты работали в доме Ханжонкова на Житной улице в Москве. Там собирались поэты, писатели, художники и другие творческие люди: писали сценарии, рисовали афиши, делали титры.

Сначала в год выходило примерно по 20 фильмов, но производство нарастало. Поэтому решили создать собственное вместительное пространство — «киногород». Осенью 1927 года на Воробьевых горах в районе деревни Потылихи началось строительство новой кинофабрики, а ее торжественное открытие и начало первых киносъемок на новой площадке состоялось в 1931 году.

Знаменитая эмблема киностудии — скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» на фоне Спасской башни — впервые появилась в 1947 году в фильме «Весна» режиссера Григория Александрова, как символ новой страны и трудового народа.

День рождения создателя ранцевого парашюта Глеба Котельникова

Будущий изобретатель родился в 1872 году в Петербурге. Он окончил военное училище и после службы ушел в запас — служил акцизным чиновником в провинции, помогал организовывать драматические кружки.

В это время первые русские летчики показывали зрителям полеты на аэропланах. Котельников с детства любил технику. В 1910 году под впечатлением от гибели летчика Л. Мациевича он решил построить аппарат, на котором пилоты могли бы опуститься на землю после аварии.

Первое показательное испытание парашюта Котельников с успехом произвел в июне 1912 года.

День рождения кинорежиссера Леонида Гайдая

Создатель популярных советских фильмов родился в 1923 году в городе Свободный Амурской губернии. Первый фильм «Долгий путь» Гайдай поставил в 1956 году, кино было снято по мотивам сибирских рассказов В. Короленко.

Каждая комедия Гайдая признана настоящим шедевром, который наполнен искрометным юмором, но в то же время имеющим социальное звучание. Среди его работ — «12 стульев», «Не может быть!», «Пес Барбос и необычайный кросс», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и многие другие.

Именины

Сегодня именины отмечают Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел и Савелий.