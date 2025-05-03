3 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается сразу два праздника, связанных с космосом, — День астрономии и Всемирный день Солнца. С профессиональным праздником можно поздравить российских кондитеров.

День астрономии

Дата события уникальна для каждого года. В 2025 году она выпадает на 3 мая. День астрономии отмечается два раза в год — весной и осенью — всеми любителями и профессионалами этой научной дисциплины. Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу —с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны.

Инициатором дня в 1973 году стал президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Д. Бергер. Он считал, что не стоит агитировать людей проделывать большой путь, чтобы посетить дни открытых дверей обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в ТЦ, парках.

Всемирный день Солнца

Всемирный день Солнца в разных странах отмечают с 1994 года. Это ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к планете звезда Проксима из системы альфа Центавра расположена на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.

Благодаря Солнцу определяется экология планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, — он превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши.

Для жителей Земли важнейшей особенностью Солнца является то, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь.

В этот день энтузиасты и профессионалы, общественные организации мира проводят мероприятия и акции, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.

Всемирный день свободы печати

В 1993 году Генассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Праздник напоминает о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Государство должно защищать эти права, поскольку они представляют собой основу демократии и оказывают реальное воздействие на жизнь людей.

Каждый год День свободы печати приурочен к определенной теме, а в преддверии даты международная организация Комитет защиты журналистов проводит анализ отношений прессы и власти и направляет главам государств письма с описанием проблем журналистов, на которые стоило бы обратить внимание.

День кондитера в России

Дата празднования Дня кондитера в стране связана с событием 1932 года, когда в СССР был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. Учреждение занималось анализом и модернизацией промышленного оборудования, внедрением новых технологий в процесс производства кондитерской продукции.

Кондитерская продукция неразрывно связана с сахаром и словом «сладкое». Те, кто изучают историю кондитерского искусства, утверждают, что его истоки следует искать в древности, когда люди узнали свойства и почувствовали вкус шоколада, тростникового сахара и меда. До определенного момента сладости в Европу попадали с Востока.

Часто в День кондитера проводят мастер-классы, конкурсы, дегустации и выставки. Не случайно отдельные произведения кондитеров сравнивают с произведениями искусства.

День рождения спама

Дата праздника уходит корнями в 1978 год. В этот день 44 года назад было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение. Название «спам» рекламной рассылке дал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер.

По данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Сети, — это спам, ненужная информация. Спам используется для разнообразных преступных и мошеннических операций, в том числе для похищения информации о банковских счетах.

День рождения Преподобного Сергия Радонежского

Будущий святой получил при рождении имя Варфоломей. Он появился на свет в семье боярина. РПЦ традиционно считает днем его рождения 3 мая 1314 года.

Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Слава о нем быстро распространилась и к нему начали приводить и привозить больных. По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими словами» мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца, часто примирял враждующих между собой князей.

Преподобный Сергий Радонежский почитается величайшим подвижником русской земли. Он является идейным вдохновителем объединительной и национально-освободительной политики великого князя Дмитрия Донского. Благословил его и его войско на победу в Куликовской битве. Также он воспитал плеяду учеников и последователей.

Именины

Сегодня именины празднуют Александр, Гавриил, Григорий, Николай и Федор.