В королевском Технологическом университете им. А. А. Леонова завершился основной этап приемной кампании. В этом году число желающих учиться в вузе вдвое превысило прошлогодние показатели — заявления в приемную комиссию подали более 3 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самыми популярными площадками для подачи документов стали единый портал «Госуслуги» и суперсервис «Поступи в вуз онлайн» — ими воспользовались 70 процентов абитуриентов.

Ребята, набравшие высокие конкурсные баллы, будут учиться на бюджетной основе. В этом году королевскому университету выделено 483 бюджетных места. Из них 260 на программы среднего профессионального образования, 188 — на бакалавриат и специалитет, 27 — на программы магистратуры и 8 — аспирантуры.

Выбор у абитуриентов большой — королевский Технологический университет ведет обучение по более 60 самым разным направлениям. В этом году самыми популярными среди направлений высшего образования стали программы сферы ИТ:

«Информационные системы и технологии» — 405 заявлений;

«Информационная безопасность» — 404 заявления;

«Программная инженерия» — 149 заявлений.

Востребованными остаются и «космические» специальности — 88 заявлений поступило на направление «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов».

Похожие результаты и по направлениям среднего профессионального образования: 958 ребят подали документы на специальность «Информационные системы и программирование», 380 — на специальность «Производство летательных аппаратов». Также многих абитуриентов заинтересовала программа «Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника», учиться здесь пожелали 267 ребят.

У желающих стать частью дружной студенческой семьи королевского вуза еще есть шанс — прием документов для обучения на коммерческой основе продолжается. Узнать подробности и выбрать специальность можно на сайте университета.

