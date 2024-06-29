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29 июня может стать самым теплым днем в Москве с начала года

29 июня может стать самым теплым днем в столице с начала года. Днем воздух в городе прогреется до плюс 32 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, после 14-16 часов в Москве пройдут локальные и кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы.

По данным портала«Метеовести», ветер в городе будет дуть северо-западный. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм рт. ст. Это является нормой.

Ранее специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что начало июля будет рекордно жарким в Москве.