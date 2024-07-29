29 июля может стать самым дождливым днем месяца в Москве

Москву с раннего утра понедельника «накрыл» атлантический циклон, этот день может стать самым дождливым в июле, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

Она уточнила, что плотные серые облака закрыли столичное небо из-за вихря, после чего начал идти дождь. В 09:00 в Москве и области выпало от 1,1 до 11 мм осадков.

По словам синоптика, в течение дня погода в мегаполисе усугубится. Может выпасть от 2 до 18 мм осадков.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного дождя. Период предупреждения в российской столице будет длиться до 15:00, а в области — до 18:00.