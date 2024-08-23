29 августа в Волоколамске пройдет прием предпринимателей

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 13:38

Бизнесмены 29 августа смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городским округам Волоколамск, Лотошино, Шаховская Наталье Караськовой. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

В ходе приема будут рассматриваться обращения, связанные с неправомерными решениями, действиями (бездействием) должностных лиц, а также вопросы открытия нового бизнеса, юридического сопровождения и мер поддержки.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефону: 8 (929) 625-31-52. Встреча будет проходить с 10:00.

Прием состоится по адресу: Волоколамск, ул. Революционная, 7/2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.