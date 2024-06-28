28 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником сегодня поздравляют судебных экспертов и букмекеров. Еще можно отметить Международный день пирсинга.

День судебного эксперта в России

Фото - © Adobe Stock

Это новый профессиональный праздник, установленный постановлением правительства страны от 29 сентября 2022 года № 1720. Его инициатором выступила Судебно-экспертная палата РФ.

Судебная экспертиза — это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Без судебных экспертиз не могут быть раскрыты и расследованы многие преступления.

Дата выбрана в связи с тем, что 28 июня 1912 года Государственный совет и Государственная дума Российской империи приняли закон об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы в Петербурге. В январе 1913 года экспертизу начали проводить при прокуратуре Московской судебной палаты, а в январе 1914 года — в Киеве и Одессе.

День российского букмекера

Фото - © Freepik, cookie_studio

В 2015 году по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов был учрежден День организаторов пари, или День российского букмекера.

Букмекер — профессия профессионального спорщика, занимающегося заключением пари на деньги с заранее оговоренными вероятностями, которые определяются коэффициентами (котировками), а также выплатой выигрышей. Букмекеры могут принимать пари на спортивные и культурные события, политику, погоду, и все, о чем вообще можно поспорить.

Международный день пирсинга

Фото - © Unsplash.com

Дата праздника связана с днем рождения Джеймса Марка Уорда, который широко известен своими инновациями в индустрии пирсинга. Он родился 28 июня 1941 года. Также Уорд открыл самую первую в мире профессиональную студию пирсинга в Калифорнии в 1978 году.

Пирсинг — это одна из форм модификаций тела, точнее — создание прокола, в котором носят украшения. Само понятие «пирсинг» может относиться как к процессу прокалывания, так и к отверстиям, сделанным посредством прокалывания.

Одним из самых пирсингованных людей на планете является жительница Америки, на теле которой сделано свыше 6 тыс. проколов.

День Фита

Фото - © Медиасток.рф

Фитом на Руси прозвали святого Вита — мученика периода раннего христианства. Достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось, известны лишь церковные предания.

Святой Вит особенно известен в Европе. В Германии даже существовало поверье, что танцы перед статуей святого в день его памяти позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней. Среди танцующих нередко встречались больные нервным заболеванием, а танцы получили впоследствии название «пляски святого Вита».

На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. «Дождь на Фита — плохо для жита», — говорили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».

На Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа»

Фото - © Gwafton. Собственная работа/Wikipedia.org

В этот день 78 лет назад на Горьковском автозаводе собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа». Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным авто с кузовом бескрылой конфигурации.

Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила максимально расширить внутреннее пространство, сделать салон более комфортабельным, свободнее расположить пассажиров.

На Горьковском автозаводе эта машина выпускалась до 1958 года, и всего с конвейера сошло свыше 240 тыс. автомобилей «Победа» всех модификаций.

Именины

Сегодня именины отмечают Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен и Федор.