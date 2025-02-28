28 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День Арктики или День защиты холода, День сна в общественных местах, Международный день редких заболеваний и День шоколадного суфле.

День Арктики

Также известен как День защиты холода. Его отмечают каждый последний день зимы — 28 или 29 февраля. Впервые его отметили в 2011 году. Цель даты — подчеркнуть важность арктической зоны для страны, привлечь внимание к жизни коренных народов Арктики.

Сегодня в арктическую зону входят девять регионов России и несколько земель и островов в Северном Ледовитом океане. Общая площадь владений — около 3 млн кв. м, а это 18% всей территории России. Регион богат на ресурсы, которые используют в экономических целях.

День сна в общественных местах

Отмечается ежегодно 28 февраля. Он направлен на привлечение внимания общества к важности сна в жизни человека. Считается, что праздник связан с японской традицией инэмури (с японского «присутствовать и спать» — ред.). Она сводится к тому, что дремлющий на рабочем месте человек — признак того, что он устал из-за большого количества работы. Поэтому в стране распространена практика сна в общественных местах, как признак трудолюбия.

Что касается международного праздника, он был придуман в 2005 году американскими врачами. Они обратили внимание, что распространение практики сна в общественных местах говорит о том, что в обществе повышен уровень физических и психоэмоциональных нагрузок.

Международный день редких заболеваний

Отмечается с 2008 года по инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS. Традиционно этот день стал ежегодным просветительским мероприятием для всего мира. Цель — повысить осведомленность людей о редких болезнях.

Несмотря на редкость болезней, проблемы у пациентов схожи — запоздалая постановка диагноза, недоступность правильной диагностики, отсутствие качественной информации о болезнях, трудности в лечении и уходе. Всего в мире начитывается до 7 тыс. редких и опасных заболеваний.

День шоколадного суфле

Посвящен одному из самых изысканных и популярных десертов с прекрасным ароматом и нежной текстурой. Суфле считается одним из самых сложных в приготовлении. Десерт готовится из шоколада, сахара, яиц и сливок. Впервые это лакомство появилось при дворе короля Людовика XVI.

Мода на суфле захватила Европу, Азию и Новый Свет. Местные повара добавляли собственные «фишки» в уже знакомый по всему миру десерт. В этот праздник можно приготовить легендарное суфле дома.

Именины

Ян, Семен, Петр, Николай, Михаил, Иван, Афанасий, Арсений, Алексей, София, Ефросинья.