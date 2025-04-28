28 апреля в Москве и области будет очень ветрено

Днем 28 апреля в Москве и области будет от 10 до 12 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ .

В понедельник днем ожидается переменная облачность. Преимущественно осадков не будет. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от четырех до шести градусов тепла. Ожидается облачная погода и дождь. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 местов в секунду. Местами возможны порывы до 18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве действует «желтый» уровень погодной опасности до 21:00 29 апреля. В области он активен до 18:00 29 апреля. Причиной указана пожарная опасность.