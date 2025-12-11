272 объекта капитального строительства в Подмосковье находится под контролем ИИ

Инновационная система «Цифровой бригадир» охватывает 272 объекта капитального строительства в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В режиме реального времени ИИ-технология анализирует видеопоток с 286 камер наружного наблюдения, распознает 22 класса данных с точностью 95%, в том числе профессию специалиста при его входе на стройплощадку, достаточно ли рабочих и спецтехники на стройке и др. Оперативно реагирует на нарушения и отклонения от плана и автоматически создает задачи на проверку.

В 2025 году с помощью «Цифрового бригадира» выявлен 221 инцидент. Чаще всего искусственный интеллект фиксировал: отсутствие прогресса в строительстве в течение месяца, а также отсутствие рабочих и техники на стройплощадке в течение 3 или более дней на текущей неделе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

Он отметил, что в Ступине, Дубне, Пущине и Серпухове наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное возведение индивидуального жилья.