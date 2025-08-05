27 тыс заявок на присвоение статуса многодетной семьи подали на портале Подмосковья

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 27 тыс. заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семье. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Получить услугу могут семьи, состоящие в зарегистрированном браке, а также матери и отцы-одиночки, которые имеют трех и более родных или усыновленных несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно. Льготный статус позволяет членам многодетной семьи оформить бесплатный проезд, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получить земельный участок или выплату, бесплатно посетить музеи, парки, выставки и т. д.

Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Соцподдержка». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.