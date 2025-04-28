27 юных жителей округа Дмитровский получили первые паспорта гражданина РФ

В центральном дворце культуры «Созвездие» Дмитровского муниципального округа юным жителям вручили первые паспорта. На мероприятие ребята пришли вместе с родителями, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главный документ ребятам вручали заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина и руководитель МАУ «МФЦ „Дмитровский“ Екатерина Ягодкина.

Паспорт — это главный документ, который даёт не только новые права и возможности, но и возлагает определенные обязанности и ответственность за свои поступки. Помнить об этом, расти честными и достойными гражданами страны пожелала ребятам Ирина Владимировна в своем приветственном обращении.

На память подросткам также вручили обложки для новых документов и поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«Каждый месяц юные жители Дмитровского округа, достигшие 14-летнего возраста, в торжественной обстановке получают свой первый основной документ — паспорт. Церемония вручения — это всегда очень торжественное и трогательное мероприятие как для ребят, так и для их родных. Желаю нашей молодежи верить в себя, в любых обстоятельствах оставаться хорошими людьми и патриотами нашей великой страны», — прокомментировал вручение глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Завершилось мероприятие традиционным общим фото, которое навсегда сохранит память об этом значимом дне.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.