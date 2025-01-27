27 января стало рекордно теплым в Москве

Понедельник, 27 января, признали рекордно теплым днем за всю историю метеонаблюдений в Москве в эту дату, сообщает синоптик Татьяна Позднякова в Telegram-канале .

По состоянию на 15:00 термометры на ВДНХ зафиксировали температуру воздуха на отметке в плюс пять градусов. Таким образом, этот день стал рекордно теплым 27 января в столице.

Кроме того, этот понедельник оказался самым теплым днем в январе текущего года. Он опередил 8 января, когда температура была плюс 4,6 градуса.

Ранее синоптики спрогнозировали, что январь 2025 года может стать самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура воздуха может составить +0,1 градуса.