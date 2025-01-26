Январь 2025 года может стать самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений

Синоптик Тишковец: январь может стать самым теплым за всю историю метеонаблений

В январе 2025 года может быть побит рекорд по температуре, установленный в 2020 году. Среднемесячная температура воздуха может составить +0,1 градуса. Это станет возможным благодаря 5 рекордам тепла, которые станут венцом безморозной зимы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Положила этому начало воскресная ночь на 26 января, когда в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила +1,1, пал прежний рекорд по теплу со значением +1,0, который держался с 1986 года», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что последняя неделя января в Москве завершается теплой погодой. Ночью и утром будут идти дожди, температура воздуха составит плюс 2 — плюс 4 градуса. В дневные часы температура поднимется от плюс 4 до 6 градусов, что на 10 градусов выше нормы и соответствует климату 4 апреля.

По словам специалиста, во вторник ожидается ясная погода, ночью столбики термометра не опустятся ниже плюс 2 градусов, днем в столице ожидается плюс 3 — плюс 5 градусов. В среду мелкий дождь, ночью плюс 2 — плюс 4 градуса, днем — от плюс 5 до плюс 7 градусов.

В четверг погода улучшится, воздух прогреется до плюс 7 градусов. В пятницу маловероятны осадки, ночью ожидается от 0 до плюс 2 градуса, днем в мегаполисе — от плюс 5 до плюс 7 градусов. В выходные сохранятся осадки, возможна оттепель.

Тишковец добавил, что побиты климатические рекорды: плюс 3 градуса — 27 января 1914 года; плюс 3,1 градуса — 28 января 1923 г.; плюс 2,9 — 29 января 2001 г.; плюс 3 градуса — 30 января 2016 г. и плюс 3,9 градусов — 31 января 2016 г.