27-градусная жара ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник будет жарко, температура может подняться до плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется без осадков.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Также в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожарной опасности. Предупреждение объявлено до 00:00 24 сентября.