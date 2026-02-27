27 февраля отмечают День полярного медведя

Каждый год 27 февраля во всех странах мира отмечают Международный день полярного медведя. В России он называется Днем белого медведя.

Именно этот период является наиболее уязвимым для таких животных. Причина в том, что белые медведицы с новорожденными детьми сидят в берлогах.

Главная задача неофициального праздника — рассказать людям о животных и том, что им нужна защита.

По информации ученых, в 2025 году на Земле жили от 25 тыс. до 31 тыс. особей. Из 19 субпопуляций полярного медведя восемь уже стали меньше. Три в стабильном состоянии. Увеличилась только одна.

Есть ряд угроз существованию полярных медведей. Среди них таяние льдов из-за глобального потепления, судоходство, недуги, паразиты, браконьерство и другие.

Ранее сообщалось, что из-за изменения климата сократилась площадь льда в Арктике. В связи с этим белые медведи вынуждены уходить от побережья на 300 и более километров.

