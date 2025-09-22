2,5 га леса очистили в районе деревни Александровка под Наро-Фоминском. 123 человека убрали десятки килограммов хлама: сухостой, брошенные бревна, бытовой мусор. Это волонтеры, специалисты «Мособллеса», сотрудники экологического отдела, школьники, а также замглавы округа Денис Голубев и депутат Мособлдумы Олег Рожнов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Акция «Чистый лес», инициированная «Единой Россией», проходит у нас уже третий год подряд. В 2023 — лес у Слизнево, в прошлом — лесопарк «Елочки» в Наро-Фоминске. Так проект превратился в традицию, которую мы будем поддерживать и дальше», — подчеркнул Роман Шамнэ.

Результат субботника подтверждает эти слова: среди мусора в основном валежник, а вот бытовых отходов практически не оказалось. Это говорит о том, что к природе здесь относятся с уважением. В завершении акции организовали полевую кухню, где участники подкрепились кашей с чаем и поблагодарили друг друга за проделанную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.