24 зоны отдыха у воды обустроили в парках Подмосковья

В Московской области 164 места отдыха у воды: муниципальных территорий — 115 и частных — 49. Об этом сообщил зампредседателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В парках — 24 зоны отдыха у воды, на водохранилищах — 12, 63 — на реках и на озерах и в карьерах — 65.

«Что касается топа самых посещаемых территорий, мы видим, что муниципалитеты до 100 тыс. населения: Лыткарино — пляж Волкуша, Талдомский — Солнечный берег, Котельники — Люберецкий карьер, Лосино-Петровский, Дубна. Муниципалитеты от 100 до 200 тыс. (населения – ред.): это Солнечногорск, Электросталь, Долгопрудный, Воскресенск. И также более крупные муниципалитеты — Дзержинский карьер, Балашиха, озеро Заря, Живописная бухта, Красногорск, пляж Рублево, река Коломенка в Коломне», — сказал Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр отметил, что здесь необходимо обеспечить комфорт и сервис для каждого посетителя.

Ранее Воробьев отмечал, что в прошлом сезоне зоны отдыха у воды посетили более 1,3 млн человек, в этом году ожидается около 1,5 млн. Губернатор напомнил, что купаться можно только в оборудованных и официально разрешенных местах.