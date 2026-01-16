24 тыс жителей Подмосковья воспользовались порталом «Свадьба в Подмосковье» в 2025 году

В 2025 году более 24 тысяч жителей Подмосковья воспользовались порталом «Свадьба в Подмосковье» для выбора площадок и услуг по организации свадеб, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье в 2025 году начал работу портал «Свадьба в Подмосковье», который помогает молодоженам подобрать площадки для официальной регистрации брака и получить услуги по организации торжества.

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин сообщил, что ресурсом уже воспользовались свыше 24 тысяч человек. Пользователи активно ищут локации, просматривают фотографии и знакомятся с описаниями — зафиксировано более 112 тысяч переходов по разделам сайта. Портал оснащен удобной системой поиска и фильтрации площадок по различным критериям, а также содержит отзывы, которые помогают сделать выбор.

На портале представлено более 80 мест для проведения свадеб, включая парки, музеи, дворцы культуры, галереи, парк-отели и коммерческие площадки. Будущие молодожены могут выбрать как стандартные, так и необычные локации: арт-пространства, беседки у озера, шатры в поле и другие варианты, соответствующие их пожеланиям и требованиям к безопасности и атмосфере.

Для выбора места регистрации брака необходимо воспользоваться порталом wedding.mosreg.ru. Также доступна услуга «Своя локация»: после заполнения формы специалист связывается с пользователем в течение 15 минут для обсуждения деталей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.