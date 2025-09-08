24 градуса тепла и ветер до 9 м/с будет в Московском регионе 8 сентября

Днем 8 сентября в Москве и области ожидается от 22 до 24 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 9 до 11 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе в Москве будет бабье лето. Температура воздуха составит 22-23 градуса, а погода ожидается сухая и солнечная.