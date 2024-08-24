24 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается День бизнес-наставника в России, Международный день странной музыки, Международная ночь летучих мышей и День рождения чипсов.

День бизнес-наставника

Праздник отмечается в России 24 августа. Он направлен на то, чтобы люди обратили внимание на важность наставничества в сфере предпринимательства.

Инициатором создания праздника выступила бизнес-коуч Людмила Погорелова. По ее словам, наставники в современном быстро меняющемся мире просто незаменимы. Они помогают как начинающим предпринимателям, так и опытным.

Праздник дает возможность всем участникам сферы бизнеса выразить благодарность своим наставникам.

Международный день странной музыки

В этот день принято веселиться и танцевать под самую разную музыку, которую многие называют странной. Праздник был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году. Из-за неординарного подхода к творчеству его произведения называли странными.

В итоге он основал свою музыкальную компанию и начал поддерживать музыкантов самых разных творческих направлений, которых общество отвергало.

В этот день предлагается знакомиться с различными музыкальными стилями, которые заставляют иначе смотреть на окружающий мир, открывать для себя различные жизненные аспекты и экспериментировать в творчестве.

Международная ночь летучих мышей

Один из самых необычных праздников на планете, посвященный животному миру, отмечается в последние полные выходные августа. Главная его цель — привлечь внимание к рукокрылым, которым также требуется охрана.

Кроме того, праздник помогает развенчивать некоторые абсурдные мифы про летучих мышей. К примеру, страх перед зверьками из-за принятия их за вампиров.

У летучих мышей слабое зрение, но превосходно развито обоняние и слух. Они ведут ночной образ жизни и встречаются во всех местах планеты. Практически все они не представляют опасности, за исключением некоторых видов.

День рождения чипсов

24 августа отмечается день рождения чипсов. Именно в этот день в 1853 году американский повар ресторана при отеле Moon’s Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс Джордж Крам впервые приготовил это блюдо и преподнес гостям.

Изобретение чипсов произошло спонтанно. Один из гостей ресторана заявил, что в блюде, которое ему подали, брусочки картофеля были нарезаны слишком толстым слоем. Тогда повар нарезал их тонкими ломтиками, обжарил в масле, приправив солью, и подал клиенту в таком виде.

Гость пришел в восторг от нового блюда. Затем Крам открыл собственное заведение, а чипсы приобрели огромную популярность в народе.

Извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум

Одна из самых ужасных природных катастроф в истории произошла 24 августа в 79 году н. э. В результате извержения вулкана Везувия погибли тысячи жителей нескольких римских городов, в том числе Помпеи и Геркуланума.

Во время раскопок археологи обнаружили, что в домах погибших жителей все осталось нетронутым. Вещи сохранились в своем первозданном виде. Также под огромным слоем пепла были найдены целые улицы, дома, тела погибших людей и животных.

Известно, что на улице и в домах в день извержения Везувия погибло около 2 тыс. человек. Большая часть жителей сумела выбраться из города до катастрофы, но останки жертв вулкана находятся до сих пор за пределами Помпей, поэтому точное число погибших не называют.

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Василий, Макар, Мартин, Федор, Максим, Мария, Марк.