23 юным жителям Дмитровского округа торжественно вручили первые паспорта РФ

В Центральном Дворце культуры «Созвездие» в Дмитровском округе для 23 юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет, состоялось торжественное вручение паспортов. Традиционное мероприятие собрало множество гостей, которые пришли поддержать молодых людей в этот важный момент их жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главный документ вручала член Общественной палаты Дмитровского городского округа, заслуженный работник культуры Московской области и директор Центрального дома культуры «Созвездие» Наталья Мутовкина.

В ходе мероприятия ребята получили не только паспорта, но и памятные подарки — брендированные обложки для паспортов и поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Гости мероприятия выразили свои пожелания будущим гражданам быть достойными представителями своей страны и заботиться о ее будущем.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что получение паспорта — это значимый шаг во взрослую жизнь и готовность взять на себя ответственность за свои действия и решения.

Этот день останется в памяти не только как момент получения паспорта, но и как начало нового этапа в жизни каждого из юных граждан России.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.