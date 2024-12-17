220 межнациональных браков заключили в Подольске в 2024 году

В отделе ЗАГС по городскому округу Подольск за 2024 год зарегистрировано 220 браков с иностранными гражданами. Чаще всего заключают браки с гражданами ближнего зарубежья. Стоить отметить, что женихов среди иностранных граждан больше, чем невест. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

При создании семьи национальная принадлежность не играет роли, важны чисто человеческие качества. Основа прочных семейных уз — общность и схожесть интересов обеих сторон.

Сегодня знакомим вас с Вячеславом и Ольгой, регистрация которых прошла в ноябре. Жених уроженец Республики Узбекистан, невеста — России. Вячеславу очень нравятся русские традиции. Поэтому на день регистрации брака молодожены решили надеть русско-народный наряд. На двоих у них теперь 5 детей. Знакомы молодожены 10 лет. Первая встреча произошла на Горнолыжном курорте «Алтайские Альпы». Любовь к экстремальным видам спорта объединила их, а межнациональность стала изюминкой в их отношениях.

2024 год объявлен Годом Семьи и зарегистрировать брак теперь можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать