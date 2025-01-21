200 тысяч ретро-посланий отправили в Москве в рамках проекта «Зимняя почта»

Девушка пришла на площадку «Московских сезонов» в районе Куркино отметить праздник и отправила своей подруге в Мытищи открытку с популярными в 60-х годах снеговиками. По словам Дины, точно такие же стильные и теплые открытки отправляла ее бабушка своим близким во все уголки СССР.

Работники фестивальной площадки поздравили Дину с тем, что она стала двухсоттысячным отправителем ретрооткрытки, а также выразили москвичке свои наилучшие пожелания на предстоящий год.

Ящики «Зимней почты» работают более чем на 40 площадках масштабного проекта «Зима в Москве». Здесь все желающие могут могут отправить ретро-открытку родственникам и друзьям.

Для посетителей предлагается коллекция ностальгических изображений от «Почты России»: улыбающиеся снеговики, медвежата и роскошные ели, украшенные свечами. Также сотрудники фестивальных площадок помогут сделать памятное фото. Затем снимок распечатают в виде открытки, которую можно отправить своим близким на другие площадки, где работает «Зимняя почта».

Проект «Зимняя почта» продлится до 28 февраля текущего года. Площадки в будние дни работают с 11:00 до 21:00, а по выходным и праздникам — с 10:00 до 21:00.